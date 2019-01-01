السومة مودعًا فراس الخطيب: استفدت منك كثيرًا وتشرفت بمزاملتك

محترف الأهلي السعودي يشكر قائده بمنتخب بلاده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه عمر السومة؛ مهاجم منتخب سوريا ومحترف أهلي جدة السعودي، رسالة وداعية لمواطنه فراس الخطيب؛ قائد نسور قاسيون، والذي أعلن أمس الأحد، تعليق حذائه بشكل نهائي.

صاحب الـ36 عامًا فاجأ الجمهور عبر برنامج "صدى الملاعب"، بإعلان اعتزاله نهائيًا وهو بعمر الـ36، مفضلًا اقتحام مجال التدريب خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

وكتب السومة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يوفقك يا أبو حمزة، شكرًا كثيرًا على كل شيء قدمته.. استفدت منك الكثير وأنا تشرفت أني لعبت معك".

الله يوفقك ياابوحمزه شكراً كثير على كل شي قدمته .. استفدت منك الكثير وانا اتشرفت اني لعبت معك 💔... #فراس_الخطيب #صدى_الملاعب @feras_alkhtib @sadaalmalaeb — Omar Al Somah (@omaralsomah) September 29, 2019

وداع السومة لقائده بمنتخب بلاده يأتي بعد صراع بين الطرفين على شارة القيادة بسوريا، منذ ستة أشهر، دفع محمد فادي الدباس؛ رئيس اتحاد الكرة السوري، للتدخل ، لكن اللاعبان أكدا أنه مجرد اختلاف في وجهات النظر. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الخطيب خاض عدة تجارب احترافية، بعد أن بدأ مسيرته الكروية في الكرامة السورية، ليخرج من بلده في عام 2003 للاحتراف بالعربي الكويتي ومنه إلى الأهلي القطري.

وفي عام 2009، انتقل إلى القادسية الكويتي ثم أم صلال القطري، والذي انتقل منه إلى زاخو العراقي، وكذلك لعب للكويت الكويتي، وخاض تجربة احترافية في شينهو الصيني.

المهاجم السوري خاض مع منتخب بلاده الأول في 58 مباراة، سجل خلالها 29 هدفًا.