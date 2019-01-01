معسكر تونس - استبعاد الشعلالي ومغادرة بن شريفية وكشريدة للإصابة

نسور قرطاج يستعدون لمواجهة موريتانيا وبوركينا فاسو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر منذر الكبير؛ المدير الفني لمنتخب التونسي، استبعاد غيلان الشعلالي؛ محترف مالاتيا سبور التركي، عن معسكر الفريق المقام حاليًا.

نسور قرطاج بدأوا معسكرهم أمس الإثنين، استعدادًا لملاقاة موريتانيا وبوركينا فاسو وديًا، يومي السادس والعاشر من سبتمبر الجاري على الترتيب.

وجاء قرار المدرب إثر تأخر الشعلالي عن الانضمام للمعسكر دون إذن مسبق، فكان من المقرر أن يحضر من تركيا أمس الإثنين، وهو مالم يحدث، ليتخذ منذر قراره.

فيما غادر الثنائي حارس المرمى معز بن شريفية ولاعب الوسط وجدي كشريدة المعسكر، بعد تعرضهما للإصابة خلال المران.

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بن شريفية أصيب بإصابة عضلية، يغيب على إثرها لمدة ثلاثة أسابيع، ليضطر المدرب استدعاء عاطف الدخيلي بدلًا منه.

أما كشريدة فتعرض لإصابة بالركبة، وتم استدعاء حمزة المثلوثي لتعويضه.

يذكر أن الثنائي حمدي النقاز وفرجاني ساسي تم استبعادهما كذلك من المشاركة في المعسكر بناءً على طلب ناديهما الزمالك. (طالع التفاصيل)