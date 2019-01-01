الاتحاد التونسي يعلن إقالة المعد الذهني لنسور قرطاج

إقالة في الجهاز الفني لمنتخب تونس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، ديفيد مارسيل المعد الذهني لنسور قرطاج من منصبه، بعد تأهل الفريق إلى دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

المنتخب التونسي صعد إلى دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، بعد التعادل في ثلاث مباريات، ليصعد محتلًا المركز الثاني.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد التونسي، إلى أن المعد الذهني لمنتخب تونس، تدخل في أمور فنية خلال مباريات نسور قرطاج، بأمم إفريقيا.

🗓️خلال تاريخ كأس الأمم الإفريقية.. واجه المنتخب المصري نظيره الجنوب الإفريقي في مناسبتين فقط، كانت فيهم الغلبة لصالح الفراعنة

1⃣ كأس الأمم 1996 وانتصر المنتخب بهدف لأحمد الكاس

2⃣ أما الثانية فحملت معها النجمة الرابعة لمنتخبنا بعد الانتصار 2-0 في نهائي 1998 ببوركينا فاسو pic.twitter.com/k9BcqRNicI — جول مصر (@goaleg) July 3, 2019

مارسيل لم يقم بدوره في إعداد اللاعبين ذهنيًا لخوض المباريات، وذلك وفقًا لبيان الاتحاد التونسي لكرة القدم.

ولم يقدم منتخب تونس المستوى المنتظر منه خلال منافسات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، بعد التعادل خلال الثلاث مباريات.

ويواجه منتخب تونس نظيره غانا في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا، مساء يوم الأثنين المقبل.