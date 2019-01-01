آلان جيريس: المهم التأهل دون النظر للترتيب

مدرب تونس يتحدث عن مواجهة مالي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تحدث الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، عن الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية، حيث أكد على أنها ما هي إلا جزء من عمله.

تونس سيواجه مالي مساء غدٍ الجمعة، في تمام الرابعة والنصف عصرًا، بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا.

جريس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "يجب علينا أن نحصد ما تم زرعه خلال فترة الإعداد أمام كرواتيا والعراق، وتقديم مستوى قوي مثل ما ظهرنا عليه".

المدرب الفرنسي تابع: "أعرف جيدًا لاعبي المنتخب المالي، حيث سبق ودربتهم، وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية خلال تلك المباراة".

في ظل الأداء المُبهر الذي يقدّمه محمود حسن تريزيجية مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن 🎩🔝

أي دوري إذا انتقل إليه تريزيجية، سيصبح له شأن آخر؟🤔

الدوري الإنجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

الدوري الإسباني 🇪🇸

الدوري الإيطالي 🇮🇹#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/UaJYpALruB — جول مصر (@goaleg) June 27, 2019

آلان جيريس واصل: "شاهدت مباراة مالي أمام موريتانيا، وأرشحه للذهاب بعيدًا في كأس أمم إفريقيا، ولكن أمامنا مباراة مصيرية غدًا وعلينا أن نبتعد عن ما يشغلنا، والتركيز على الفوز فقط".

واختتم مدرب تونس تصريحاته قائلًا: "درجة حرارة الجو العالية قد تضعنا أمام مشكلة، وسنضع هذا الأمر في الحسبان، والترشح للدور الثاني هو الأمر المهم دون النظر للترتيب".

وتعادل المنتخب التونسي مع نظيره أنجولا بهدف لمثله، في مباراة الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة القارية.