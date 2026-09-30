"الأمر ليس سهلًا وهذا ما ينقصنا" .. نجم منتخب ألمانيا يتحدث عن البداية غير الموفقة ليورجن كلوب

لا يزال كلوب ينتظر تحقيق فوزه الأول بعد أول مباراتين له مع المنتخب الألماني. فقد تعادل مع هولندا (1-1)، ثم تعرض لخسارة مفاجئة أمام اليونان (0-1) بعد بضعة أيام. وستُقام مباراة الخميس مساءً في ميونخ ضد صربيا.

ومع ذلك، فإن شلوتربيك متأكد من أن الفوز الأول قادم. وأكد المدافع لقناة ZDF أن ألمانيا ستهزم صربيا، وهو مقتنع بذلك «بنسبة 110 في المائة».

ووفقًا لشلوتربيك، فإن البداية الصعبة تحت قيادة كلوب لم تأتِ من فراغ، موضحًا: «يحاول يورجن فرض نظامه في وقت قصير. نتلقى الكثير من المعلومات منه. وهذا ليس بالأمر السهل».

في الوقت نفسه، يرى المدافع البالغ من العمر 26 عامًا أن اللاعبين الدوليين يجب أن يتعاملوا مع هذا الأمر بشكل أفضل: «علينا أن نتكيف. إذا نجحنا في ذلك، فسنصبح فريقًا جيدًا. لدينا لاعبون جيدون، لكن على الجميع أن يصلوا في المنتخب الألماني إلى نفس المستوى الذي يقدمونه في أنديتهم».

ركز كلوب خلال التدريبات الأولى بشكل أساسي على التنظيم الدفاعي، «الأمور تسير بشكل جيد بالفعل»، كما يرى شلوتربك، مضيفًا: «الآن لا يزال ينقصنا الخطوة الأخيرة: أن نتخذ قرارات أفضل في الهجوم. إذا نجحنا في ذلك، فأنا واثق تمامًا من أننا سنهزم صربيا».

وإذا لم تفز ألمانيا مرة أخرى، فسيكون كلوب أول مدرب للمنتخب الألماني يظل دون فوز في أول ثلاث مباريات دولية له. وكان المدرب قد أوضح سابقًا أن بدايته الصعبة لا تقلقه، معلقًا: «أفضل بداية سيئة على نهاية سيئة»، هكذا علق بعد الهزيمة أمام اليونان.