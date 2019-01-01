ياسر المسحل يعدد أسباب اختيار رينار لقيادة السعودية

الفرنسي يخوض أول لقاء رسمي مع الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري أمام اليمن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودية لكرة القدم، أن اللجنة الفنية درست عديد السير الذاتية قبل التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينار، لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن دوره مع منتخب المغرب أحد أهم هذه الأسباب.

الفرنسي يخوض حاليًا أول معسكر إعداد مع الأخضر، استعدادًا لانطلاق مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث يلاقي اليمن في العاشر من الشهر الجاري، في أول لقاء رسمي للسعودية تحت قيادة رينار.

وقال المسحل، خلال تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب: "غدًا أول مباراة ودية تحت إشراف الجهاز الفني الجديد، نتطلع أن تكون مباراة مفيدة وتساعد المدرب على ترتيب أوراقه استعدادًا للمباريات الرسمية".

رينار: منح اللاعبين الثقة هدفي ولا أخشى أحد

وعن أسباب اختيار رينار دون غيره، أوضح: "كرة القدم رياضة شعبية، قد تجد مدرب فرنسي يطبق أساليب دول أخرى، كان لدينا عدة سير ذاتية وراجعناها كلها، ثم وجدنا في رينار حرص كبير على العمل والبقاء في البلد الذي يدرب منتخبها ويريد أن يفهم تركيبة المجتمع بشكل عام وليس رياضيًا فقط".

وأضاف: "بجانب هذا فهو عمل من قبل مع منتخب عربي شقيق؛ منتخب المغرب، وساهم في ارتفاع التصنيف الدولي له من 80 إلى 40، وساهم في عودته لكأس العالم بعد غياب 20 سنة، وهو المدرب الوحيد الذي حصل على كأس أفريقيا مع منتخبين مختلفين في فترة وجيزة جدًا، بناءً على هذا وبناءً على توصيات الفنيين الذين تشاورنا معهم تم اختيار رينار".

واختتم: "نتمنى له التوفيق، هو حضر عديد من المباريات خلال الفترة الأخيرة، كان حريص على الحضور بنفسه بجانب مساعدينه، فكان اختيار اللاعبين بناءً على مردودهم بالملعب تحت عينه".

من المقرر أن يخوض المنتخب السعودي غدًا الخميس، لقاء ودي أمام منتخب مالي، استعدادًا للقاء اليمن.