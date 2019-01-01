المسحل للاعبي السعودية: ادركوا أهمية المرحلة ونحن نثق بكم

رئيس الاتحاد السعودي حضر مران الأخضر اليوم بالخُبر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني، قبل انطلاق الحصة التدريبية، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخُبر.

الأخضر انطلق معسكره أول أمس الإثنين، استعدادًا لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ياسر المسحل يعدد أسباب اختيار رينار لقيادة السعودية

وأكد المسحل للاعبي الأخضر على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها الفريق، مشددًا على ثقته بهم في تحقيق الهدف، ومتمنيًا التوفيق لهم في التصفيات.

ورافق المسحل في حضور التدريبات الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، حيث بدأت الحصة بتدريبات إحماء ثم تمرين التمرير، وأخيرًا مجموعة من التمارين التكتيكية المتنوعة.

وتخوض كتيبة الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني، غدًا الخميس مباراة ودية أمام منتخب مالي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

فيما يستهل المنتخب السعودي مشواره بالتصفيات بملاقاة منتخب اليمن في العاشر من الشهر الجاري، بالعاصمة البحرينية "المنامة".