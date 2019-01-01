مورينيو يتحدث عن طموح منتخب السعودية في تصفيات مونديال 2022

الأخضر استهل مشواره التصفيات بالتعادل أمام اليمن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن وصول المنتخب السعودي إلى كأس العالم هو فوز في حد ذاته، رافضًا حصر معنى النجاح في التتويج باللقب.

البرتغالي ألقى محاضرة أمس الثلاثاء، بمعهد إعداد القادة بمدينة جدة، في ظل سعي المعهد إلى نقل خبرات مدربي أوروبا إلى السعوديين، للنهوض بمستواهم.

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وقال مورينيو، خلال محاضرته: "الفوز لا يعني بالضرورة التتويج بالبريميرليج، لكن الفوز يعني ألا تهبط، لذلك أقول أن الفوز هو أن تصل إلى أهدافك التي حددها النادي أو المنتخب لك، لذلك أعتقد أنه في حال تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم فإن هدفه لن يكون الفوز بالمونديال، الفوز هنا أو النجاح لا يعني فوزك باللقب".

وأضاف: "الهدف الأول للسعودية هو أن تلعب كأس العالم، والهدف الثاني تخطي دور المجموعات، وبعد ذلك الوصول لدور الـ16، لذلك دائمًا أقول أن الفوز ليس بالضرورة أن تفوز بالكأس، ولكن أن تصل إلى أهدافك، وأعتقد أن الشيء الأول الذي عليك فعله دائمًا هو أن تحدد أهدافك".

يذكر أن الأخضر بدأ مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بالتعادل أمام اليمن بثنائية لكل منهما، ليحتل المركز الرابع في المجموعة الرابعة، برصيد نقطة واحدة فقط.