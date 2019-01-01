العويس: مجموعتنا متطورة والأهم ألا نفقد نقاط أي مباراة كاملة

حارس السعودية يرى أن خسارة أربع نقاط في ثلاث مباريات أمر طبيعي في ظل المجموعة الحالية

برر محمد العويس؛ حارس مرمى منتخب السعودية، فقدان الأخضر لنقاط خلال بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أنه أمر وارد في ظل كون المجموعة متطورة.

الأخضر يختتم استعداداته اليوم الأربعاء، لمواجهة أوزباكستان غدًا الخميس، بالعاصمة طشقند، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

وبدأ المنتخب السعودي مشوار التصفيات بالتعادل أمام اليمن 2-2، ثم الفوز أمام سنغافورة 3-0، وأخيرًا التعادل أمام فلسطين 0-0.

وقال العويس، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "ندرك أن من يحقق الفوز غدًا سيحتل صدارة المجموعة، لذلك تحظى بأهمية كبيرة، وهدفنا بها الفوز فقط".

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وعن خسارة أربع نقاط خلال ثلاث مباريات، علق: "حينما تضم مجموعتنا منتخبات متطورة فإن هذا يجعل أمر خسارة النقاط محتملًا، الأهم أن نتعامل مع كل مباراة بشكل إيجابي ولا نخسر نقاطها كاملة".

السعودية تحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، خلف أوزباكستان صاحبة الصدارة بست نقاط.

فيما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث بأربع نقاط، متساويًا مع سنغافورة، وأخيرًا تأتي اليمن بنقطتين فقط.

يذكر أن الأخضر أمامه مباراة ودية عقب مواجهة أوزباكستان، في 19 من الشهر الجاري أمام منتخب باراجواي، على استاد جامعة الملك سعود.