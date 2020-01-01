الشهري: قادرون على العودة باللقب ونتمنى تواجد هذا الجيل في مونديال 2022

الأخضر يخوض النهائي القاري غدًا الأحد

أشاد سعد الشهري؛ المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، بالجيل الحالي من اللاعبين، مؤكدًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده حتى يتوج الأخضر بطلًا لكأس آسيا تايلاند 2020.

الأخضر الأوليمبي يخوض غدًا الأحد، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الرياض، نهائي البطولة القارية، أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وقال الشهري، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المنتخب الكوري الجنوبي قوي للغاية ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن منتخبنا أيضًا لديه عناصر مميزة وأصحاب إمكانيات عالية، لذلك نحن قادرون على حسم اللقب القاري لصالحنا".

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وأضاف: "هدفنا هو العودة باللقب إلى المملكة، سنعمل بكل قوة وسنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق هذا، خاصة وأن اتحاد الكرة السعودي أعد هذا الجيل بشكل جيد، ونتمنى أن يكون ضمن المشاركين في كأس العالم قطر 2022".

الأخضر تحت 23 عامًا تأهل للنهائي بعدما حقق انتصارين في دور المجموعات أمام منتخبي اليابان وسوريا، وتعادل وحيد أمام المنتخب القطري.

وفي ربع النهائي، تأهلت السعودية على حساب تايلاند بالفوز بهدف وحيد، أما بنصف النهائي ففاز الأخضر أمام أوزبكستان بهدف وحيد.

أما المنتخب الكوري الجنوبي فلم يتلق أي هزيمة طوال مشواره بالبطولة، حيث حقق الفوز في خمس مباريات حتى وصل للنهائي، أمام الصين، إيران، أوزبكستان، الأردن وأستراليا.