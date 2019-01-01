رسميًا - الفرج والدوسري يغيبان عن السعودية أمام قطر

الأخضر يفتقد لقوة كبيرة في وسط ملعبه أمام العنابي

تأكد بشكل رسمي غياب ثنائي المنتخب السعودي سلمان الفرج وسالم الدوسري، عن مواجهة الأخضر الحاسمة غدًا الخميس، أمام المنتخب القطري.

الأخضر يلاقي الأدعم، مساء الغد، على ملعب الجنوب بالعاصمة "الدوحة"، ضمن نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".

ويأتي غياب الثنائي بعدما أجريا أشعة الرنين المغناطيسي اليوم الأربعاء، إثر معاناة الفرج من آلام في العضلة الخلفية للفخذ، والدوسري من آلام في عضلة الساق.

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ولم يشارك لاعبا الهلال في مران المنتخب الذي أقيم بالأمس، حيث اصطحبهما الجهاز الطبي لإجراء الفحص الطبي والوقوف على حالتهما.

يذكر أن المنتخب السعودي كان قد تأهل لنصف النهائي بعدما تغلب على نظيره العماني بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتأهل متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط.

أما العنابي فصعد بعدما فاز أمام الإمارات برباعية مقابل هدفين، ليتأهل كوصيف للمجموعة الأولى بست نقاط.