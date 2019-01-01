تركي الفيصل: أتمنى أن تظهر السعودية صورتها الحقيقية

رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية يتوجه بالشكر لفلسطين

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

يبدو أن أداء المنتخب السعودي في عهد الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني، لم ينل إعجاب عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، حتى الآن.

الأخضر تعادل سلبيًا أمام الفدائي دون أهداف، على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. (طالع تقرير المباراة)

وكتب تركي الفيصل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب المباراة: "كل الشكر والتقدير للأشقاء في فلسطين على ما وجده وفد المنتخب الوطني من ترحيب وحفاوة".

وأضاف: "أتطلع أن يقدم الأخضر في مبارياته المقبلة بإذن الله مستوى أفضل وأداء أقوى، ليظهر بمكانته وصورته الحقيقية".

كل الشكر والتقدير للأشقاء في فلسطين على ما وجده وفد المنتخب الوطني من ترحيب وحفاوة..



وأتطلع أن يقدم الأخضر في مبارياته المقبلة بإذن الله مستوى أفضل وأداءً أقوى ليظهر بمكانته وصورته الحقيقية.. — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) October 15, 2019

الأخضر كان قد استهل التصفيات مع رينار بالتعادل أمام المنتخب اليمني بهدفين لكل منهما، ثم فاز أمام سنغافورة بثلاثية نظيفة، قبل تعادل الليلة، ليخسر أربع نقاط في أول ثلاث جولات بالتصفيات.

يذكر أن تعادل الليلة رفع رصيد الأخضر إلى النقطة الخامس في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما يأتي الفدائي في المركز الرابع بأربع نقاط.