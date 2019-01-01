السعودية تستعيد مدافعها قبل مواجهة باراجواي

الأخضر عاد من الراحة بعد الفوز أمام أوزباكستان

عاود المنتخب السعودي اليوم السبت، تدريباته استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام منتخب باراجواي في 19 من الشهر الجاري.

الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، كان قد منح اللاعبين راحة 24 ساعة، عقب العودة من العاصمة الأوزباكية "طشقند"، حيث واجه أوزباكستان.

وخاضت كتيبة رينارد تدريبها على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، حيث بدأ المران بالإحماء ثم تمرين الاستلام والتمرير قبل أن يتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ليجري مناورة.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة المدافع عبد الله مادو، حيث اكتملت جاهزيته وتماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، لتتأكد جاهزيته لمواجهة باراجواي.

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المدافع كان قد غاب عن لقاء أوزباكستان، إثر معاناته من آلام على مستوى الركبة.

يذكر أن المنتخب السعودي حقق الفوز أمام أوزباكستان بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الفوز رفع رصيد الأخضر إلى النقطة الثامنة، ليخطف صدارة المجموعة من المنتخب الأوزبكي الذي تجمد رصيده عند ست نقاط.

وكانت السعودية قد بدأت مشوار التصفيات بالتعادل أمام اليمن بنتيجة 2-2، ثم الفوز أمام سنغافورة 3-0، والتعادل أمام فلسطين سلبيًا دون أهداف.