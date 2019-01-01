الاتحاد السعودي يفتح مدرجات مباراة الأخضر وسنغافورة مجانًا

الحضور مجاني في مواجهة السعودية وسنغافورة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة مجانًا، أمام جماهير الأخضر، التي ستحضر مباراة سنغافورة.

المنتخب السعودي سيواجه نظيره السنغافوري مساء يوم الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

قرار الاتحاد السعودي جاء من أجل تحفيز الجماهير السعودية لحضور مباراة سنغافورة، لدعم ومؤازرة الأخضر.

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المباراة الأولى لمنتخب السعودية بالتصفيات أمام اليمن، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية، أعلن عن قائمة الأخضر التي تضم 24 لاعبًا، لمواجهتي سنغافورة وفلسطين.

ويلعب منتخب السعودية مباراته الثانية أمام فلسطين في رام الله في فلسطين.