رينار: ما شاهدته في فلسطين لم أرى مثله وأعشق اللعب تحت ضغط

المنتخب السعودي يخوض أول لقاء له برام الله بعد رفض الحظر عن ملاعب فلسطين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، بالأجواء التي يعيشها الأخضر في رام الله بفلسطين، مؤكدًا تحمسه لخوض اللقاء المنتظر.

الأخضر والفدائي يتقابلان غدًا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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وقال رينار، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "منذ أن قدمنا إلى المطار ورأت حفاوة استقبال لم أرى مثلها في حياتي، كل شيء رائع، الاستقبال والإقامة وملعب التدريب، لذلك أن متحمس كثيرًا لخوض لقاء الغد".

وأضاف: "علمت أن تذاكر المباراة قد نفدت، وهذا أسعدني كثيرًا، أنا عاشق للعب تحت الضغط الجماهيري، ولاعبو السعودية معتادون على ذلك كذلك".

المدرب الفرنسي تابع: "أحب اللعب في ملعب ممتلئ كثيرًا بالجماهير، لمنح اللاعبين الحماس وحرارة اللقاء، وليس مثلما حدث في لقاء اليمن، حيث لعبنا في ملعب خالٍ".

وبسؤاله عن موقف سلمان الفرج، أوضح: "الفرج تماثل للشفاء تمامًا من الإصابة، وأصبح جاهز للمشاركة غدًا".

يذكر أن السعودية استهلت مشوارها في التصفيات بالتعادل أمام اليمن إيجابيًا بهدفين لكل منهما، ثم فازت أمام سنغافورة بثلاثية نظيفة.

أما فلسطين فبدأت بالفوز أمام أوزبكستان 2-0، ثم تلقت الهزيمة أمام سنغافورة 2-1.