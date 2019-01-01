هيرفي رينار يعمل دون مترجم في السعودية

المدرب يتواصل مع لاعبيه بالإنجليزية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار عدم وجود مترجم خاص بالمدرب الفرنسي هيرفي رينار خلال معسكر المنتخب السعودي الأخير في الدمام ومباراة اليمن الكثير من الدهشة لدى المتابعين.

واكتفى رينار بالترجمة والتواصل مع اللاعبين بمساعدة السعودي محمد أمين، سواء خلال معسكر الدمام أو مباراة اليمن في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي انتهت بالتعادل المخيب 2-2.

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المصادر المتابعة أكدت أن رينار طلب من الاتحاد السعودي إحضار مترجم خاص به، لكن الاتحاد رفض الأمر بحجة أنه المسؤول عن توفير المترجمين لمدربي الأخضر، وهنا تراجع رينار كونه يُجيد التحدث بالإنجليزية وكذلك جُل أعضاء الجهاز الإداري.

ويتواجد المترجم السعودي محمد الحميد مع المنتخب، لكنه لا يظهر سوى في المؤتمرات الصحفية.