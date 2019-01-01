منتخب السعودية يبدأ معسكره الإعدادي لمواجهة اليمن

الفريق سيتجمع غدًا في الدمام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدأ منتخب السعودية يوم غدٍ الإثنين معسكره الإعدادي لمواجهة اليمن في أولى جولات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسينطلق المعسكر بقيادة المدرب الجديد هيرفي رينار في الدمام، ويبدأ بتجمع اللاعبين عند الساعة الثانية ظهرًا في أحد فنادق المدينة، ومن ثم سيؤدي الفريق تدريبه الأول تحت إشراف المدرب الفرنسي عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد.

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ويتواصل المعسكر حتى التاسع من سبتمبر الجاري ويتخلله مباراة ودية أمام مالي يوم الخامس من نفس الشهر في الدمام، قبل مواجهة اليمن في المنامة يوم 10 سبتمبر.

وكان المدرب السابق لمنتخب المغرب قد أعلن ضم 26 لاعبًا لمعسكر الأخضر الإعدادي.

يُذكر أن السعودية وقعت في المجموعة الرابعة من التصفيات بجانب اليمن وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة.