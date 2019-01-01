نواف العابد: استحوذنا لكن الكويت استغلت أخطائنا

السعودية استهلت مشوارها في خليجي 24 بأداء باهت وهزيمة بثلاثية

يرى نواف العابد؛ لاعب منتخب السعودية، أن استغلال الكويت لأخطاء فريقه وراء هزيمة الأخضر، متمنيًا تقديم الأفضل في المباريات المقبلة.

الأزرق تغلب على الأخضر بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي قطر 24". (طالع تقرير المباراة)

ثلاثية كتيبة عناد جاءت في الدقائق 43 و45 و90 عن طريق أحمد الظفيري وسامي الصانع ومبارك الفنيتي، بينما أحرز فراس البريكان هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 6+90.

وقال العابد، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "حظ موفق لنا في القادم، دخلنا المباراة من البداية باستحواذ عالٍ، لكن الكويت منتخب كبير وتمكن من استغلال أخطائنا".

وأضاف: "هدفا الكويت جاءا من أخطائنا، عرفوا كيف يستغلونها، وهذه كرة القدم، لكن إن شاء الله نقدم الأفضل في مباراة المقبلة".

بلا الهلال ولا شيء وأكذوبة أقوى دوري عربي - ردود أفعال هزيمة السعودية أمام الكويت

الأخضر يلاقي البحرين في المباراة المقبلة، في 30 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية.

يذكر أن الهزيمة جعلت الأخضر يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بينما تتصدر الكويت بثلاث نقاط.

أما الثنائي الآخر بالمجموعة نفسها؛ عمان والبحرين فرصيدهما نقطة وحيدة، بعدما تعادلا اليوم الأربعاء، سلبيًا دون أهداف.