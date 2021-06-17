"لا أثق في مدرب بهذا الطرح" .. تغريدات قديمة تفتح النار على سعد الشهري

"نستحق مدرب يتناسب مع اسم السعودية"

فتح الإعلامي الرياضي فهد الروقي النار على سعد الشهري؛ المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي، على إثر آراء قديمة له حول انتمائه لنادي النصر السعودي، وسخريته من المنافسين.

في مارس 2015، كتب الشهري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عودة البطل الحقيقي ،،،، جعلتهم يتنافسون على الثالث"، ردًا على مشجع نصراوي كتب: "الهلال والاتحاد من المنافسة على البطولة الى المنافسة ع المركز الثالث فعلا مصائب قوم عند قوم فوائد".

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وأعاد الروقي نشر هذه التغريدة من جديد، معلقًا: "هل من شروط اتحاد القدم في تعييناته البحث عمن يسيء لبعض الأندية ويمجد بأخرى، مدرب بهذا الطرح لا اثق في عمله ،، وإن صحت الأخبار في خدمته لناد معيّن في مفاوضات لاعبي الفئات السنية فهذه ( أم الكوارث )، تحياتي لمن اختارك لتدريب منتخب ( الوطن )".

وأضاف: "من أقوال مدرب ( المنتخب الأولمبي ) الشهيرة : الله يديم أفراح ( النصر )".

الإعلامي الرياضي اختتم: "منتخبنا في حلم الأولمبياد وهو يستحق مدرب كبير يتناسب مع اسم السعودية وأهمية المناسبة".

مدرب بهذا الطرح لا اثق في عمله ،، وإن صحت الأخبار في خدمته لناد معيّن في مفاوضات لاعبي الفئات السنية فهذه ( أم الكوارث )

تحياتي لمن اختارك لتدريب منتخب ( الوطن ) https://t.co/OYE5ZmCMXQ — فهد الروقي (@fahdalruqi) June 17, 2021

يذكر أن كتيبة الشهري من المقرر أن تنطلق في مشوار أولمبياد طوكيو 2021، في 22 من يوليو المقبل حيث مواجهة ساحل العاج، ثم في يوم 25 مواجهة ألمانيا، وأخيرًا في 28 لقاء البرازيل.