عطيف: البحرين تستحق لقب خليجي 24

نجم وسط السعودية يعتذر لجمهور فريقه

يرى عبد الله عطيف؛ لاعب وسط المنتخب السعودي، أن المنتخب البحريني استحق الفوز على الأخضر وحصد لقب كأس الخليج العربي "خليجي 24"، مؤكدًا أن فريقه حاول، لكن الله لم يرد له الفوز.

الأحمر حصد لقب خليجي 24 بعدما تغلب على المنتخب السعودي بهدف وحيد، سجله محمد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر المباراة. (طالع تقرير المباراة)

وقال عطيف، خلال تصريحاته قناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، كنا نريد اللقب، لكن الله لم يرد، لا يمكنني القول أن البحرين كانت أفضل منا، لكنهم كانوا موفقين أكثر منا".

وأضاف: "سيطرنا على المباراة، لكن لم يُكتب لنا الفوز، نعتذر للجمهور ونتمنى منهم الدعم في المرحلة المقبلة، وإن شاء الله نعوضهم".

بسؤاله عن الحلقة المفقودة في الأخضر، أجاب: "لا يوجد حلقة مفقودة، حاولنا وحصلنا على عدة فرص، لكن الله لم يكتب اللقب لنا، لذلك مهما فعلنا فلن نحصده، وفي الأخير البحرين تستحق اللقب".

السعودية - وصولك للنهائي إنجاز وثغرتك قاتلة

يذكر أن المنتخب البحريني حصد لقب البطولة الخليجية لأول مرة في تاريخه، بينما حصدت السعودية اللقب من قبل ثلاث مرات.

وكان الأحمر قد وصل للنهائي بعدما تغلب على العراق في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، حيث انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

أما الأخضر فجاء صعوده على حساب صاحب الأرض المنتخب القطري بالفوز بهدف وحيد، سجله عبد الله الحمدان.