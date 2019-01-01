هزيمة ثقيلة لمنتخب السعودية الأوليمبي أمام نظيره المصري برباعية

شباب الفراعنة قدموا مباراة هجومية رائعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى المنتخب السعودي الأوليمبي "تحت 23 عامًا" الهزيمة أمام نظيره المصري برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الودي الذي أُقيم على ملعب السويس بمصر.

الفراعنة تقدموا أولًا بعدما نجح رمضان صبحي في الحصول على ضربة جزاء بعد مرور دقيقتين فقط من المباراة، نجح طاهر محمد طاهر في تسجيلها في الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، تحصل المنتخب المصري على ضربة جزاء ثانية عن طريق أحمد فتوح، سددها هذه المرة رمضان صبحي وسجل منها الهدف الثاني.

الاتحاد يكذب وكيل سانوجو ويؤكد: فسخ عقده وغادر المملكة دون إذن

تفوق شباب الفراعنة استمر ورفعوا الحصيلة التهديفية إلى ثلاثة أهداف، بهدف رائع من أحمد فتوح بعدما استلم تمريرة رائعة بالكعب من أحمد ياسر ريان.

وقبل نهاية الشوط بربع ساعة، عاد الأخضر الأوليمبي ليسجل هدفه الوحيد برأسية عبد الإله العمري من متابعة جيدة لضربة ركنية.

الهدف الرابع والأخير للمنتخب المصري في اللقاء، سجله صلاح محسن بعدما استقبل عرضية متقنة من رمضان صبحي بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني.

يذكر أن الفريقين من المقرر أن يتقابلا للمرة الثانية بعد غدٍ الإثنين، على ملعب السلام بالقاهرة، في إطار ودي كذلك.