للمرة الثانية تواليًا - منتخب مصر الأوليمبي يهزم نظيره السعودي

المنتخبان يسعيان للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تلقى المنتخب السعودي الأوليمبي هزيمة ثانية أمام نظيره المصري بهدف وحيد، في إطار ودي على ملعب بتروسبورت.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول برأسية أسامة جلال بعدما استقبل كرة عرضية.

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شباب الفراعنة كانوا قد حققوا الفوز كذلك أمام نظيرهم الأخضر منذ يومين وديًا برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد السويس الجديد.

ويستعد المنتخب السعودي الأوليمبي لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أما الفراعنة فيستعدون لخوض غمار كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولبياد طوكيو كذلك.