رينارد ينتظر نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مصير مادو أمام أوزباكستان

المباراة يوم غدٍ الخميس

ينتظر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها مدافع الفريق عبد الله مادو لحسم مصيره من خوض مباراة غدٍ الخميس أمام أوزباكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وغاب مدافع النصر عن تدريبات الأخضر الجماعية خلال اليومين الماضيين في طشقند، إذ أجرى تدريبات منفردة بعد شعره بآلام في الركبة.

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المنتخب السعودي أجرى حصتين تدريبيتين على ملعب لوكوموتيف يومي الإثنين والثلاثاء، ومن المقرر أن يخوض تدريبه اليوم الأربعاء على ملعب باختكور الدولي الذي ستُقام عليه المباراة، وسيشهد التدريب إجراء فحوصات طبية لعبد الله مادو لتحديد موقفه من خوض اللقاء من عدمه.

ويتواجد مع الأخضر في أوزباكستان 25 لاعبًا لخوض المباراة ثم اللقاء الودي أمام باراجواي في الـ19 من نوفمبر الجاري، ويغيب عن الأخضرعبد الفتاح عسيري نجم الأهلي لمعاناته من إصابة عضلية في الساق.

يُذكر أن السعودية بدأت مشوار تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل مع اليمن 2-2، ومن ثم الفوز على سنغافورة 3-0 قبل أن تتعادل مجددًا مع فلسطين في رام الله دون أهداف.