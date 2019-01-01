حسان تمبكتي: منتخب السعودية جاهز تمامًا لخليجي 24

اللاعب يتحدث عن مباراته الدولية الأولى

أكد حسان تمبكتي لاعب منتخب السعودية على جاهزية جميع اللاعبين لخوض غمار بطولة كأس الخليج التي ستقام في قطر بعد أقل من أسبوعين، ذلك خلال تصريحاته عقب التعادل مع باراجواي 0-0 وديًا.

المنتخب السعودي كان قد بدأ فترة التوقف الحالية المقرة من فيفا بالفوز على أوزباكستان في طشقند 3-2 ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين .

وقد خاض اليوم مباراة ودية أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضد باراجواي وغاب عنها نجوم الهلال لارتباطهم بمباراة الفريق ضد أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

السعودية تتعادل وديًا مع باراجواي في الرياض

تمبكتي الذي خاض مباراته الأولى مع الأخضر أبدى رضاه عن اللقاء مؤكدًا أنه ممتلئ بالإيجابيات وأبرزها تحسين حالة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

مضيفًا "مباراة مهمة جدًا لنا، المؤكد أن لها فوائد وإيجابيات كبيرة أهمها تقريب اللاعبين لبعضهم البعض".

"كنا نطمح للفوز، فالمنتخب السعودي يدخل كل مباراة بهدف الفوز، لكن اللقاء انتهى بالتعادل والحمد لله على كل شيء، الأهم أن نُركز على الإيجابيات ونحسن السلبيات مع مرور الوقت".

أتم "اللاعبون جميعًا جاهزون لكأس الخليج، وتلك المباريات تجعلنا ندخل خليجي 24 بأفضل جاهزية ممكنة".