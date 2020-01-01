فيديو | رينارد يُفسر اختيار الوطيان واستبعاد سعود عبد الحميد والمعيوف، ويؤكد: لا بديل للشهراني

المدرب الفرنسي في حوار مهم جدًا

أجرى هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية حوارًا خاصًا مع حساب المنتخب السعودي الرسمي على تويتر رد خلاله على العديد من أسئلة واستفسارات المتابعين حول اختياراته لقائمة الأخضر التي ستواجه جامايكا وديًا مرتين خلال الأسبوع القادم.

المدرب الفرنسي أثار جدلًا واسعًا حين اختار 28 لاعبًا لتمثيل المنتخب السعودي خلال مباراتيه الوديتين أمام جامايكا في الـ14 والـ17 من نوفمبر الجاري، خاصة حول ضم بعض اللاعبين الذين لا يلعبون مع أنديتهم بشكل أساسي واستبعاد عددًا من المتألقين هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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رينارد بدأ حديثه بالتأكيد على أنه غير موجود في السعودية للاستمتاع بمشهد السماء والأجواء الجميلة، بل لتحقيق هدف واضح وهو التأهل لكأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر، موضحًا كذلك أن النقاد والجماهير لا تعلم كل ما يدور في رأس المدرب وأفكاره الخاصة باختياراته للاعبين.

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مضيفًا بشيء من التفاصيل حول أسماء محددة "واجهنا عدة مشاكل عند اختيار القائمة لهذا المعسكر مثل إصابة البعض بفيروس كورونا خاصة لاعبي النصر، أردت ضم خالد الغنام مثلًا بعد أدائه الجيد مع النصر لكن لم أستطع لإصابته بفيروس كورونا، والأمر ينطبق على فواز القرني، كذلك هناك إصابة عبد الفتاح عسيري ومحمد العويس وعبد الله عطيف، أردت أيضًا مشاهدة فهد المولد بعدما عاد للعب عقب عام من الإيقاف لكن لم نستطع كذلك".

"سعود عبد الحميد لاعب جيد جدًا وقد انضم لنا سابقًا، لكني حاليًا هو ليس معنا لأن هناك اثنين أفضل منه في الجانب الأيمن من الدفاع وهما سلطان الغنام ومحمد البريك، يستطيع اللعب في الجانب الأيسر لكن لدينا عبد الله حسون وكذلك ياسر الشهراني الذي أراه اللاعب الأول الذي لا بديل له في هذا المركز، ضممت علي البليهي لأنه أدى جيدًا مع الهلال في دوري أبطال آسيا في هذا المركز، قد نحتاجه يومًا ما ولذا أردت تجربته".

"حبيب الوطيان لا يلعب مع الهلال لكني رأيته وتابعته جيدًا مع الفتح في الموسم الماضي، أدى جيدًا رغم أنهم نافسوا على الهبوط، أريد رؤيته عن قرب خاصة مع الإصابات الموجودة في حراسة المرمى، سنتابعه في التدريبات وإن كان جيدًا سيلعب يوم السبت وقد لا يلعب. المعيوف يؤدي جيدًا جدًا لكنه اعتزل دوليًا بعد مباراة اليمن وقد سألته مجددًا وأخبرني أن قراره لم يتغير، أحترم ذلك ولا أستطيع تغييره".

المدرب الفرنسي أوضح أن اختيار منتخب جامايكا لمواجهته وديًا مرتين في أسبوع واحد جاء نظرًا للإجراءات المفروضة من الحكومة السعودية لمواجهة جائحة كورونا، مضيفًا في رسالة واضحة للجماهير "علينا احترام جميع المنتخبات، وعلينا ألا ننسى أن جامايكا أفضل من السعودية في تصنيف الفيفا، نحن بحاجة لمواجهة فرق أفضل منا في التصنيف لتحسين مركزنا به".