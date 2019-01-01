منتخب السعودية يلعب بالقميص الأخضر أمام أوزباكستان

المباراة يوم غدٍ الخميس

تقرر أن يرتدي منتخب السعودية قميصه الأخضر خلال مواجهة أوزباكستان يوم غدٍ الخميس ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وعُقد اليوم الأربعاء الاجتماع الفني الخاص بالمباراة وتم خلاله الاتفاق على ظهور السعودية بالزي الأخضر المعتاد، فيما سيلعب أصحاب الملعب بقميصهم الأبيض.

عبد الله مادو: الأجواء الباردة لصالحنا، نريد انتزاع الصدارة أمام أوزباكستان

وكان الأخضر قد وصل طشقند يوم الإثنين الماضي وأجرى حصتين تدريبيتين خلال اليومين التاليين على ملعب لوكوموتيف، وقد غاب عنهما عبد الله مادو نجم دفاع النصر ومن المقرر أن يُجري اليوم عدة فحوصات طبية لتحديد موقفه من اللعب يوم غدٍ الخميس من عدمه.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي اليوم الأربعاء تدريبه الرئيسي على ملعب باختكور الدولي الذي سيحتضن المباراة يوم غدٍ، والتي يسعى الأخضر خلالها للفوز لانتزاع صدارة المجموعة السابعة قبل بدء مرحلة الإياب.

يُذكر أن السعودية بدأت مشوار تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل مع اليمن 2-2، ومن ثم تفوقت على سنغافورة 3-0 قبل أن تتعادل مجددًا مع فلسطين في رام الله دون أهداف.