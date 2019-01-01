السعودية تتعادل وديًا مع باراجواي في الرياض

المباراة انتهت بالتعادل السلبي

تعادل منتخب السعودية سلبيًا مع ضيفه باراجواي في المباراة الودية التي جمعت الطرفين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، والتي جاءت بعد انتصار الأخضر الثمين على أوزباكستان يوم الخميس الماضي في طشقند بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين .

وغاب نجوم الهلال السعودي عن المباراة نظرًا لانسحابهم من معسكر المنتخب وعودتهم لناديهم الذي يستعد لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا مع أوراوا ريدز في اليابان يوم الأحد القادم، وقد وافق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على هذا الأمر تقديرًا منه لأهمية المباراة القارية ودعمًا منه للهلال ممثل السعودية في البطولة.

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وجاء الشوط الأول من اللقاء دون المستوى المطلوب وقد غابت عنه المحاولات الهجومية الجيدة باستثناء عدد قليل منها، فيما ارتفع المستوى في الشوط الثاني خاصة من جانب المنتخب الضيف الذي صنع عدة فرص خطيرة على مرمى فواز القرني لكن حارس مرمى الاتحاد تألق في التصدي لها والحفاظ على نظافة شباكه، ولم يُهدد الأخضر مرمى منافسه خلال هذا الشوط سوى بتسديدة ممتازة من مختار علي تصدى لها حارس الباراجواي.