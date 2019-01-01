منتخب البرازيل يصل إلى الرياض استعدادًا للسوبر كلاسيكو

للعام الثاني على التوالي - الأراضي السعودية تستضيف مواجهة البرازيل والأرجنتين

وصل المنتخب البرازيلي قبل قليل، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، استعدادًا لخوض السوبر كلاسيكو أمام المنتخب الأرجنتيني.

السوبر كلاسيكو من المقرر أن يقام في 15 من نوفمبر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة.

وتقام المباراة في إطار ودي بدعوى من تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، في إطار الاحتفالات بموسم الرياض.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين بالرياض، القنوات الناقلة وأسعار التذاكر

بعثة البرازيل حضرت دون نجمها نيمار؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يعاني من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي الماضية، ولم يتماثل للشفاء بعد.

يذكر أن الأراضي السعودية كانت قد استضافت السوبر كلاسيكو في أكتوبر من العام الماضي، ضمن البطولة الرباعية الدولية، وفاز وقتها راقصو السامبا بثنائية نظيفة.