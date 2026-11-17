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لو كان الأمر بيد مدرب الأرجنتين، لرحّب بالنجم الكبير مجددًا في صفوفه خلال كأس العالم 2030، لكنه أبدى في الوقت نفسه شكوكًا بشأن خطط ليونيل ميسي المهنية.

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فتح ليونيل سكالوني الباب أمام عودة محتملة للنجم ليونيل ميسي إلى منتخب الأرجنتين، ضمن جهازه الفني، في كأس العالم 2030.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي قبل المباراة الودية أمام كوستاريكا: «إذا أراد المجيء إلى هنا، فلا مشكلة في ذلك على الإطلاق».

وأضاف: «لكنني أعتقد أنه سيواصل اللعب. سيظل يلعب في 2030 أيضًا».

وكان ميسي، اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات الدولية والهداف التاريخي للمنتخب (208 مباريات دولية و125 هدفًا)، والذي يلعب حاليًا لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، قد اعتزل اللعب الدولي في أكتوبر.

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وتحت قيادة سكالوني، توّج ميسي، البالغ حاليًا 39 عامًا، بكأس العالم 2022 وبلقب كوبا أمريكا مرتين (2021 و2024). وينتهي عقده مع ميامي في 2028. وأضاف سكالوني ممازحًا، في إشارة إلى رحيل مساعده والتر صامويل: «الآن وقد رحل والتر، دعوه يأتي».