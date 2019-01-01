رسميًا - إيفان يوفانوفيتش مديرًا فنيًا للإمارات

الصربي يتولى المسؤولية خلفًا للهولندي فان مارفيك

أعلن الاتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الأحد، التعاقد رسميًا مع الصربي إيفان يوفانوفيتش لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

المدرب الصربي يأتي لخلافة الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي تمت إقالته عقب وداع الأبيض لكأس الخليج "خليجي 24".

المنتخب الإماراتي لم يحقق سوى فوز وحيد لخليجي، وتلقى هزيمتين، ليودع البطولة من دور المجموعات محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى خلف العراق وقطر.

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الصربي صاحب الـ57 عامًا سبق له أن قاد النصر الإماراتي في فترتين، من 2013 إلى 2016، ومن يناير إلى ديسمبر 2018، وخلال 113 مباراة، قاد العميد لتحقيق الفوز في 48 لقاء، وخسر 35 وتعادل في 30 آخرين.

ويستعد الأبيض لاستئناف مباريات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، حيث يلاقي ماليزيا في 26 مارس وإندونيسيا يوم 31 من الشهر نفسه، وبيونيو يلاقي منتخبي تايلاند وفيتنام يوم 4 و9.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، جمعها من أربع مباريات، خلف فيتنام (11 نقطة)، ماليزيا (9 نقاط) وتايلاند (8 نقاط).