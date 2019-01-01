تصفيات المونديال | فيديو.. مبخوت يمنح الإمارات أولى ثلاث نقاط أمام ماليزيا

الأبيض تلقى هدف مبكر، لكنه تمكن بالعودة والفوز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد المنتخب الإماراتي بثلاث نقاط غالية من ماليزيا بعدما تغلب على الأخير بثنائية مقابل هدف وحيد، على الملعب الدولي بوكيت جاليل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

أصحاب الأرض استغرقوا 34 ثانية فقط عقب صافرة انطلاق المباراة، حتى يسجلوا هدفهم الوحيد في اللقاء، بعدما أُرسلت عرضية متقنة من الجهة اليمنى، تبعها شفيق رحيم برأسية في شباك الأبيض.

المنتخب الماليزي يتقدم على منتخبنا بهدف مباغت في الدقيقة الأولى #الإمارات 0 × 1 ماليزيا #الأبيض_2019 pic.twitter.com/3AkYFmpN74 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) September 10, 2019

وأهدر علي مبخوت في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، فرصة هدف تعادل محقق بعدما انفرد بحارس المرمى، لكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج.

قبل نهاية الشوط بدقيقتين فقط، أدرك المنتخب الإماراتي التعادل بعدما استلم محمد برغش تمريرة طولية رائعة في الجهة اليمنى، حولها إلى عرضية داخل منطقة الجزاء، ليضعها مبخوت برأسية في الشباك بنجاح.

وتألق خالد عيسى؛ حارس مرمى الأبيض، في الوقت الإضافي من نصف اللقاء الأول، وأنقذ مرماه من رأسية قوية من داخل المنطقة.

مع بداية الشوط الثاني، أهدر علي صالح فرصة خطيرة بدأت بعدة تمريرات قصيرة بين لاعبي الإمارات ثم وصلت إلى علي سالمين، الذي مررها على حدود منطقة الجزاء إلى صالح، ليسددها الأخير قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، سجل علي مبخوت هدف الفوز للمنتخب الإماراتي، بعدما أرسل الحارس عيسى تمريرة طولية وصلت إلى مبخوت في وسط ملعب ماليزيا، لينطلق بسرعته، وينفرد بالحارس ثم وضعها على يساره.

وتعاطف القائم مع الضيوف قبل نهاية المباراة بـ11 دقيقة، وتصدى لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض 2-1.

الفوز منح الأبيض وصافة المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، متساويًا مع ماليزيا صاحبة الثلاث نقاط كذلك، والتي بدأت التصفيات بالفوز أمام إندونيسيا، لكن تتفوق الإمارات بفارق المواجهات المباشرة.