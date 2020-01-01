ثلاثي أجنبي في قائمة الإمارات استعدادًا لمواجهة الأردن وطاجيكستان

الأبيض يعلن عن موعد أولى معسكراته

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قائمة من 36 لاعبًا، استعدادًا للدخول في معسكر مغلق، إعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

الأبيض يدخل معسكرًا مغلقًا تحت قيادة مديره الفني الكولومبي خروخي لويس بينتو، في 22 من يوليو الجاري وحتى 27 من الشهر نفسه في مدينة العين، كمرحلة أولى، على أن يعلن المدرب القائمة النهائية قبل المعسكر بثلاثة أيام.

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ومن المقرر أن يدخل المنتخب الإماراتي في معسكر آخر في الفترة من 1 إلى 23 أغسطس المقبل، في إحدة الدول الأوروبية، على أن يخوض مباراتين وديتين في الفترة من 1 وحتى 9 سبتمبر أمام الأردن وطاجكستان.

وشهدت قائمة معسكر يوليو الأولية 36 لاعبًا، من بينهم الثلاثي الأجنبي فابيو دي ليما، كايو كانيدو وسبيستيان تيجالي.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

خالد عيسى، علي خصيف، عادل الحوسني، محمد الشامسي، محمد صالح برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، محمد أحمد، وليد عباس، سالم سلطان، إسماعيل أحمد، محمد العطاس، محمود خميس، يوسف جابر، ماجد حسن، ماجد سرور، يحيى نادر، طارق أحمد، خميس إسماعيل، أحمد برمان، علي سالمين، عبدالله رمضان، فابيو دي ليما، بندر الإحبابي، إسماعيل الحمادي، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، محمد عبدالرحمن، كايو كانيدو، علي صالح، سبيستيان تيجالي، علي مبخوت، أحمد خليل، زايد العامري.

يذكر أن الأبيض يحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 برصيد ست نقاط، خلف فيتنام (11 نقطة)، ماليزيا (9 نقاط)، وتايلاند (8 نقاط).