علي سالمين يُحذر الإمارات من الاستهانة بمنتخب فيتنام

يُواصل منتخب الإمارات تدريباته لمواجهة فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

حذر علي سالمين نجم منتخب الإمارات زملاءه من الاستهانة بمنتخب فيتنام، قبل مباراة الطرفين ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

منتخب فيتنام يتصدر المجموعة السابعة في التصفيات بفارق الأهداف عن تايلاند وكلاهما يمتلك 7 نقاط، فيما تتواجد الإمارات في المركز الثالث بـ6 نقاط.

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سالمين أكد على ضرورة احترام المنتخب الفيتنامي، مشيرًا لتحقيقه طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة والدليل حصوله على 7 نقاط من مبارياته الثلاثة في التصفيات وهو ما جعله منافسًا قويًا على صدارة المجموعة.

وأضاف سالمين "كل منتخبات المجموعة السابعة تمتلك الرغبة والطموح لمواصلة المشوار في التصفيات، ولذا علينا معاملة الجميع بالجدية اللازمة".

تابع صاحب الـ24 عامًا "المباراة ضد فيتنام صعبة، خاصة أنها تأتي بعد خسارتنا أمام تايلاند، لكن مع هذا فنحن عازمون على العودة بنتيجة إيجابية لتعزيز حظوظنا في التأهل للمرحلة القادمة".

الأبيض أقام معسكرًا خارجيًا قصيرًا في تايلاند قبل التوجه على متن طائرة خاصة إلى هانوي لمواجهة فيتنام الخميس القادم، وسيغيب عن اللقاء علي مبخوت للإيقاف وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة.

يُذكر أن منتخب الإمارات يتواجد في المركز الثالث من المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وقد حقق انتصارين على ماليزيا 2-1 في كوالالمبور وعلى إندونيسيا 5-0 في دبي وخسر أمام تايلاند في الجولة الأخيرة 2-1.