علي مبخوت: خسارة الإمارات أمام فيتنام منطقية، والتأهل مازال متاحًا

مهاجم الأبيض والجزيرة متفائل بالقادم

أبدى علي مبخوت نجم منتخب الإمارات تفاؤله في مستقبل الفريق في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، مؤكدًا أن مرحلة الإياب ستكون مختلفة وأن التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات مازال متاحًا.

الأبيض خسر أمام فيتنام في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة، وقد أبعده هذا عن الصدارة بفارق 4 نقاط، إذ تجمد رصيده عند 6 نقاط مقابل 10 لفيتنام و7 لتايلاند و6 لماليزيا.

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مهاجم الجزيرة رأى في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الإماراتية أن الخسارة أمام فيتنام منطقية لأن الأبيض لم يُقدم الأداء المطلوب.

مضيفًا "هذا وارد في كرة القدم ولكن حظوظنا مازالت قائمة، أمامنا مباريات الدور الثاني وبإمكاننا تحقيق الانتصارات فيها وحصد النقاط، لا يوجد شيء صعب، ونحن قادرون على تغيير وضعنا في جدول الترتيب".

" سنلتقي تايلاند وفيتنام في الإمارات، وسط جماهيرنا يكون الأمر مختلفًا. التأهل مازال متاحًا والحسابات مازالت مفتوحة".

ولم يلعب مبخوت مباراة فيتنام للإيقاف وشارك مع فريقه الجزيرة في مباراة التعادل مع النصر ضمن الجولة الخامسة ل كأس الخليج العربي ، وقد تحدث عن حظوظ فريقه في التأهل بتفاؤل أيضًا، إذ أكد أن الفوز في الجولتين القادمتين سيكفل لهم مواصلة المشوار وهو ما سيركزون عليه.

يُذكر أن الجزيرة يتواجد في المركز الخامس حاليًا من المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي، ويمتلك الفريق 4 نقاط من 4 مباريات ويبتعد بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الرابع المؤهل لربع النهائي.