خليل إبراهيم يُفسر قرار استبعاده من مباراة الإمارات وفيتنام

يُواصل منتخب الإمارات تدريباته لمواجهة فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

دافع خليل إبراهيم لاعب الوحدة عن بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات وأوضح أسباب استبعاده من مباراة الأبيض ضد فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولم يُستدع خليل إبراهيم لتمثيل الإمارات خلال الرحلة إلى هانوي رغم تألقه مؤخرًا مع الوحدة في دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد أحرز هدف فريقه ضد الوصل في المباراة الأخيرة من البطولة رغم دخوله في الشوط الثاني من اللقاء.

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هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في الشارع الكروي الإماراتي، لكن خليل إبراهيم أوضح الأمر بقوله لصحيفة البيان "الجهاز الفني للمنتخب يعلم أنني مصاب وغير قادر على العطاء بنسبة 100%، حتى إنني لم أكن أتدرب مع الوحدة قبل مباراة الوصل، وإنما شاركت في التدريبات قبل المباراة بيومين فقط، ودخلت في الشوط الثاني من المباراة لأني لا أستطيع اللعب لوقت أكثر".

أضاف صاحب الـ26 عامًا "لست جاهزا بنسبة 100% للمشاركة في مباراة كاملة، ربما بإمكاني اللعب لمدة 20 أو 30 دقيقة فقط، ولكني غير قادر على اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة. المنتخب الوطني يحتاج إلى اللاعب الجاهز القادر على تقديم الإضافة".

خليل إبراهيم لن يكون الغائب الوحيد عن مباراة الأبيض ضد فيتنام، بل سيغيب معه أحمد برمان للإصابة وعلي مبخوت للإيقاف.

يُذكر أن منتخب الإمارات يتواجد في المركز الثالث من المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وقد حقق انتصارين على ماليزيا 2-1 في كوالالمبور وعلى إندونيسيا 5-0 في دبي وخسر أمام تايلاند في الجولة الأخيرة 2-1.