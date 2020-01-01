إسماعيل مطر: لن اعتزال اللعب الدولي طوال وجودي في الملاعب

صاحب الـ36 عامًا لا يفكر في الاعتزال الدولي مطلقًا

أكد إسماعيل مطر؛ لاعب الوحدة والمنتخب الإماراتي، أنه لن يعلن اعتزاله اللعب الدولي مطلقًا طوال مسيرته في الملاعب، موضحًا أنه هذا واجب عليه وليس تفضل منه.

المخضرم صاحب الـ36 عامًا خرج لم ينضم لمعسكرات منتخب بلاده منذ أن شارك في كأس آسيا 2019، إذ كان خارج حسابات المدير الفني السابق مارفيك، والذي تمت إقالته عقب خليجي 24.

وقال مطر، خلال تصريحاته لبرنامج "جيم أوفر": "طالما ألعب كرة، فأتمنى أن أخدم المنتخب، لن أعلن اعتزالي، لا يمكنني أن أفعل هذا، هذا الأمر ثقيل على نفسي، ولا أقول هذا حتى يضرب بي أحد المثل".

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وأضاف: "والدي - رحمة الله عليه - كان يقول لي سر نجاح أي شخص هو إخلاصه في عمله، والعمل عبادة، وشرف لي خدمة وطني، فهذا واجب عليّ وليس تفضل، فلن أقدر على الاعتزال طالما ما زلت ألعب في النادي".

يذكر أن الأبيض الإماراتي يخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، إذ حقق الفوز في مباراتين أمام ماليزيا (2-1) وإندونيسيا (5-0)، بينما هُزم أمام تايلاند (2-1) وفيتنام (1-0).

وتحتل الإمارات المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات برصيد ست نقاط خلف تايلاند (8 نقاط)، ماليزيا (9 نقاط) وفيتنام (11 نقطة).