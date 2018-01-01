منتخب الأردن ينهي استعداداته لمواجهة قطر غدًا

المنتخبان يستعدان لخوض نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019

آية العاروري

أنهى المنتخب الأردني لكرة القدم تحضيراته للقاء نظيره القطري مساء غدٍ الاحد، على ستاد خليفة في مدينة الدوحة القطرية ، ضمن معسكر النشامى الذي يقيمه حالياً استعداداً للنهائيات الآسيوية 2019.

وأجرى المنتخب تدريبًا على ملعب نادي السد، بقيادة المدير الفني للنشامى البلجيكي فيتال، وذلك بعد أن خاض المنتخب أولى مبارياته الودية في الدوحة مساء أمس، وانتهت بفوز قيرغيزستان 1-0.



مباراة الأمس اعتبرها مدرب النشامى بأنه «درسًا جيدًا» وفي توقيت مثالي، خاصة بعد أن لاعبيه أهدروا عددًا من الفرص السانحة للتسجيل والخروج بفوز مريح.



يذكر ان منتخب النشامى سيلعب في المجموعة الثانية الى جانب كلًا من إستراليا وسوريا وفلسطين، خلال بطولة كأس آسيا التي تنطلق في الخامس من يناير في دولة الإمارات.