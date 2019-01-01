تصفيات المونديال - الأردن تهزم النيبال والبحرين تنهي سلسلة اللاهزيمة لإيران

جزائية تمنح البحرين اقتسام صدارة المجموعة مع العراق

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

انتصر المنتخب الأردني أمام النيبال بثلاثية نظيفة، على ملعب عمان الدولي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الشوط الأول جاء سلبيًا دون أهداف، قبل أن يفتتح فراس شلباية التهديف في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.

وأضاف أحمد العرسان الهدف الثاني للنشامى في الدقيقة 77، قبل أن يحرز بهاء فيصل آخر الأهداف قبل النهاية بدقيقتين.

الفوز رفع رصيد النشامى إلى النقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بفارق نقطتين عن الصدارة، فيما تأتي النيبال في المركز الرابع بثلاث نقاط.

وفي إطار الجولة نفسها، أسقط البحرين منتخب إيران في فخ الهزيمة بهدف وحيد، على ملعب البحرين الوطني.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق محمد الحردان في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز قطع المنتخب البحريني سلسلة اللاهزيمة لإيران في التصفيات المونديالية، حيث لم يخسر الأخير خلال آخر 23 مباراة متتالية.

ورفعت البحرين رصيدها إلى النقطة السابعة مقتسمة صدارة المجموعة الثالثة مع العراق، بينما تأتي إيران في المركز الثالث بست نقاط.