منتخب إنجلترا السبب .. الكشف عن أسباب غياب مورينيو في روما

البرتغالي لم يتم تقديمه بعد

ناقشت تقارير في إيطاليا الأسباب عن عدم تقديم جوزيه مورينيو مدرباً رسمياً لروما حتى الآن رغم الإعلان الرسمي عن تعيين المدرب البرتغالي في المنصب.

وعين روما مورينيو قبل نهاية الموسم المنصرم بعدة أسابيع، ليحل محل مواطنه البرتغالي باولو فونسيكا في المنصب.

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وقالت "لاجازيتا" إن هناك حالة من الحيرة في إيطاليا بسبب عدم تقديم مورينيو حتى الآن بصفة رسمية من قبل ذئاب العاصمة الإيطالية بعد شهر تقريباً من الإعلان عن قدومه.

الصحيفة أوضحت أن السبب الأساسي هو انشغال المدرب البرتغالي بتحليل أمم أوروبا المقبلة بعد تعاقده مع عدة منصات للعمل معها أثناء البطولة.

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وأكد التقرير أن مورينيو سيتواجد في إنجلترا بشكل كبير الشهر الحالي من أجل التحليل التفصيلي للمنتخب الإنجليزي أثناء مشواره بالبطولة القارية.

سبب آخر عنونته الصحيفة الوردية هو أن إدارة روما تريد تقديم مورينيو بشكل يليق به عقب نهاية البطولة حتى يحظى بالاهتمام اللائق.

ورحل مورينيو عن تدريب توتنهام في النصف الثاني من الموسم الجاري عقب تدهور نتائج الفريق محلياً وأوروبياً.