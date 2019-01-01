منتخب أوكرانيا بطلاً لكأس العالم للشباب بالفوز على كوريا

اللقب الأول لأوكرانيا، والوصافة الأولى لكوريا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

توج منتخب أوكرانيا بطلاً لكأس العالم للشباب بالفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية.

البداية أتت في الدقيقة الخامسة بهدف لكوريا سجله لي كانجين من ركلة جزاء، وذلك عقب رفض الحكم لاحتسابها في أول مرة، قبل أن يعود لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 34 نجح فلاديسلاف سوبرياجا في تسجيل هدف التعادل بعد لحاقه بكرة طائشة، لينهي شوط النهائي الأول بهدف لكل فريق.

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى المنتخب الكوري تبديله الأول بخروج سي يون كيم ونزول وون سانج إيوم، وفي الدقيقة 53 أتى الهدف الثاني للفريق الأوكراني بواسطة سوبرياجا من جديد، بعد تمريرة من كونوبليا.

في الدقيقة 56 حل ماكسيم شيك على حساب أوليكسي كاكلوف في الصفوف الأوكرانية، فيما خرج صاحب الهدفين سوبرياجا في الدقيقة 63 ليأتي دانيلو سيكان على حسابه في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 65 أطلق فيكتور كورنينكو تسديدة قوية مرت بجوار القائم، فيما حاول جاي إيك لي وكاد يسجل التعادل برأسية من ركنية ولكن الحارس تصدى في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 89 أخيراً سجل جيورجي تسيتايشفيلي هدف حسم المباراة، ليمنح أوكرانيا اللقب الأول في تاريخها بكأس العالم للشباب.

بذلك يكلل المنتخب الأوكراني مسيرته باللقب، والتي بدأت بصدارة المجموعة الرابعة على حساب الولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وقطر على الترتيب، ثم استمرت بإقصاء بنما من دور الـ16 (4-1) ثم كولومبيا من ربع النهائي (1-0) وأخيراً إيطاليا من نصف النهائي (1-0).

على الناحية الأخرى حقق المنتخب الكوري أكبر إنجازاته في البطولة حتى الآن بالمركز الثاني، حيث كان مركزه الأفضل تاريخياً في تلك البطولة هو الرابع الذي حصده بنسخة المكسيك 1983.