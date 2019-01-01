بعد إصابة جندوان وتاه.. لوف: هذا هو أسوأ توقف دولي مررت به

يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا غاضب بسبب الإصابات والتغييرات العديدة في قائمة منتخب بلاده.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن غضبه الكبير من كثرة التغييرات والإصابات التي يمر بها فريقه حاليًا.

جاء هذا بحسب ما ذكر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه الودية أمام المنتخب الأرجنتيني تحضيرًا إستونيا في تصفيات أمم أوروبا.

وقال لوف عن إصابة ماركو رويس: "سنرى ما الذي سيحدث وكيف ستكون حالته، وإذا ما كنا سنستطيع أن نستعين به في مواجهة الأرجنتين".

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وأضاف عن فيرنر: "سينضم للفريق يوم الأربعاء وسيكون خيارًا متاحًا بالنسبة لنا في مباراة تصفيات كأس الأمم أمام إستونيا".

وأكمل تصريحاته حول الغيابات: "لم يحضر الكثير من النجوم لفترة التوقف تلك لأسباب مختلفة، هذا هو التوقف الأسوأ الذي مررت به".

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني سيواجه نظيره الأرجنتيني وديًا هذا الأسبوع وإستونيا الأسبوع المقبل في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.