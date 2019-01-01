لوف: علينا البحث عن طريقة مبتكرة لمواجهة أيرلندا

يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره أيرلندا الشمالية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا على صعوبة مباراة الفريق القادمة أمام أيرلندا الشمالية ضمن لقاءات الجولة السادسة من تصفيات أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوف وأكد خلالها أنه سيكون عليه البحث عن طريقة مبتكرة لفك تكتلات أصحاب الأرض الدفاعية المتوقعة.

وقال لوف: "أنا متأكد أننا سنرى رد فعل قوي في المباراة المقبلة، علينا أن نأخذ المبادرة في مثل تلك المواجهات وأن نغادر ملعب اللقاء كفريق فائز".

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وأضاف: "علينا أن نساعد اللاعبين الشباب بشكل أكبر من ذلك وأن نجعلهم يشعرون أنهم يمكنهم أن يكونوا أقوى مما هم عليه في الوقت الحالي".

وأكمل: "منتخب أيرلندا قوي للغاية ويلعبون على الكرات الطولية ومتأكد أنهم سيضعون تركيزهم على الدفاع، علينا أن نفكر في طريقة مبتكرة لمواجهتهم".

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في مجموعته ومهدد بالتراجع للمركز الثالث حل فازت هولندا بالمباراة المقبلة لها.