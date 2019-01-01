مناقشة حادة بين وودوارد وفيرجسون بسبب شيفيلد ومانشستر يونايتد

عدسات المصورين تلتقط ما بدا أنه مناقشة حادة بين أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد وإد وودوارد المدير التنفيذي للنادي.

وقع فريق مانشستر يونايتد اليوم في فخ التعادل أمام نظيره شيفيلد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٣ من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة واقعة التقطتها عدسات المصورين في مدرجات ملعب فريق شيفيلد يونايتد بين أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد وإد وودوارد المدير التنفيذي للنادي.

وأظهرت العدسات ما ظهر أنه مناقشة حادة بين وودوارد وفيرجسون أثناء تأخر الفريق في النتيجة بهدفين نظيفين وقبل أن تنقلب النتيجة في الشوط الثاني.

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وكان مانشستر يونايتد قد نجح في قلب تأخره في النتيجة لتقدم بثلاثة أهداف لهدفين من بعد الدقيقة الـ ٧٢ من عمر اللقاء قبل أن ينجح أصحاب الأرض في التعديل بنهاية اللقاء.

وتشهد الأشهر الماضية تراجعًا واضحًا لمانشستر يونايتد الذي فشل في تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى هذه اللحظة.

ويحتل مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٧ نقطة جمعهم من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات.

جدير بالذكر أن جدول مباريات مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة يشهد عدة مواجهات قوية أمام توتنهام ومانشستر سيتي وإيفرتون وواتفورد بالإضافة لنيوكاسل وبيرنلي.