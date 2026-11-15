توقع أن ينتقل للملكي فتفاجأ برسالة ساخرة من الإسبان .. مناف أبو شقير يكشف كواليس ما بعد مواجهة الاتحاد وريال مدريد 2009

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في موقف طريف وسط بهجة التعادل أمام ريال مدريد في عام 2009، صُدم نجم العميد السابق مناف أبو شقير بتصرفات الجمهور الإسباني الساخرة في بهو فندق إقامة النمور حينها.

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ماذا حدث؟

في 26 يوليو 2009، التقى الاتحاد بريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن دور المجموعات ببطولة السلام الدولية الودية.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل راؤول جونزاليس للملكي، وأحرز هشام أبو شروان هدف النمور.

فيما أهدر مناف أبو شقير فرصة هدف محقق بعد انفراد صريح، لكنه سدد الكرة في الزاوية البعيدة، لتمر بجوار القائم.

"توقع أن يوقع معي ريال مدريد ولكن!"

بعد مرور سبع سنوات على تلك المباراة، تحدث أبو شقير عبر برنامج "بالخبرة مع ياسر القحطاني"، عما حدث عقب المباراة، على إثر إهداره فرصة تقدم الاتحاد في النتيجة بثنائية مقابل هدف وحيد.

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أبو شقير قال: "كنت من نجوم المباراة مع مبروك زايد وراؤول جونزاليس، وعندما وصلت للفندق، فوجئت باتصال من المترجم، يخطرني به بانتظار مجموعة إسبانيين لي في بهو الفندق".

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وأضاف: "توقعت حينها أن ريال مدريد يريد الحصول على توقيعي للانضمام لصفوفه، وقلت في نفسي (لم أعد أرى حمد المنتشري ولا محمد نور، سأمسح رقمهما)".

نجم العميد الأسبق تابع: "نزلت لبهو الفندق، فوجدتهم مجموعة من الجماهير تريد التقاط صور تذكارية معي والحصول على توقيعي، وفوجئت بقولهم (نشكرك على ضياع الهجمة)!".

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وداع الاتحاد البطولة

بالرجوع أكثر لمشوار بطولة السلام الدولية الودية، فقد ودع الاتحاد وقتها المنافسات بعد التعادل مع ريال مدريد، حيث هُزم قبلها أمام ليجا دي كيتو الإكوادوري بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أمام ريال مدريد فقد تأهل لدور نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية بأربع نقاط، حيث انتصر على الفريق الإكوادوي (4-2) وتعادل أمام الاتحاد (1-1).

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فيما كانت الإطاحة بالمرينجي من البطولة على يد يوفنتوس، بالخسارة بثنائية مقابل هدف حيد في نصف النهائي.