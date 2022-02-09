منافس هام قد يُفسد على برشلونة حلم التعاقد مع مزراوي

دخل بوروسيا دورتموند على خط الطامحين للتعاقد مع نجم أياكس نصير مزراوي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد مزراوي مع أياكس بنهاية هذا الموسم، وقد أعلن في وقت سابق أنه في طريقه للخروج من النادي الهولندي لتجربة شيء جديد.

ووفقًا للتقارير الواردة من الصحف الألمانية، فإن مزراوي ضمن أهم الأسماء المرشحة لتدعيم دفاعات دورتموند في الصيف المقبل.

السبب في ذلك هو رحيل مانويل أكانجي المحتمل بعدما رفض التجديد، كما تظهر الحاجة مُلحة إلى التعاقد مع ظهير أيمن في ظل تواضع مستويات توماس مونييه.

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هذا النبأ قد لا يكون سعيدًا بالنسبة لبرشلونة، الذي قيل أنه سيحاول ضم الظهير المغربي بشتى السبل ليكون بمثابة الخليفة لداني ألفيش.

وربما ما قد يسهل انضمام مزراوي البالغ من العمر 25 عامًا إلى دورتموند هو العلاقة التي تجمع النادي الألماني بوكيله مينو رايولا.

ما قد يجعل حظوظ دورتموند في التعاقد مع مزراوي أكبر من برشلونة هي الإمكانات المادية للنادي الألماني، فهو لم يتأثر كثيرًا بجائحة كورونا، تمامًا عكس الكتلان.

تجدر الإشارة إلى أن دورتموند وبرشلونة ليسا فقط من يريدان الظفر بخدمات مزراوي، بل كذلك عدد من أندية الدوري الإنجليزي الكبرى.