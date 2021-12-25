منافس مصر .. استدعاء إيجالو والقوة الضاربة بقائمة نيجيريا لكأس أفريقيا

أعلن أوجستين إجوافون المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن قائمة فريقه من أجل خوض بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.

اختيارات المدرب النيجيري جاءت متوقعة ومنطقية، بتواجد أوديون إيجالو مهاجم فريق الشباب السعودي.

وشهدت القائمة حضور أبرز نجوم النسور الخضر في أوروبا، مثل أليكس إيوبي، فيكتور أوسيمين وكيليتشي إيهيناتشو.

وجاءت القائمة المكونة من 28 لاعبًا كالتالي:

حراس مرمى : فرانسيس أوزوهو، جون نوبل، دانييل أكبي، مادوكا أوكوي.

دفاع: شيدوزي أوازيم، كينيث أوميرو، ليون بالوجون، ويليام إيكونج، أولا أينا، جاميلو كولينز، عبد الله شيهو، زايدو سانوسي، أوليسا ندا.

الوسط: فرانك أونيكا، جوزيف أريبو، ويلفريد نديدي، شيديرا إيجوكي، كيليتشي نواكالي.

الهجوم : أحمد موسى، صامويل تشوكويزي، فيكتور أوسيمين، موسيس سيمون، صادق عمر، تايوو أوني، أوديون إيجالو، أليكس إيوبي، كيليتشي إيهيناتشو، إيمانويل دينيس.

يذكر أن غانا تقع في المجموعة الرابعة في كأس أفريقيا، رفقة كل من مصر وغينيا بيساو والسودان، في البطولة المقامة في 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

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