منافس شرس وإضافة هجومية | من سيستفيد أكثر من ضم الحمدان .. الهلال أم النصر؟

ما هي الوجهة الأمثل للحمدان حال عدم تجديده للشباب؟

ما هو مصير عبد الله الحمدان؟ هذا السؤال الذي يشغل الشارع السعودي خلال الساعات الماضية، في ظل رفضه عروض ناديه الشباب لتجديد تعاقده، واهتمام العديد من الأندية للحصول على توقيعه، أبرزها الهلال والنصر، وكل المؤشرات تشير إلى أنه في طريقه للرحيل عن صفوف ناديه، فمن سيستفاد بشكل أكبر في حال نجاحه في ضم الحمدان، الهلال أم النصر؟

الهلال والنصر عانا خلال الأسابيع الماضية من ظاهرة إهدار فرص التسجيل، مما يشير إلى أن الفريقان يعانيان على الجانب الهجومي، حيث الهلال عانى بسبب هبوط مستوى الفرنسي بافيتمبي جوميس، أما عن النصر فغياب المغربي عبد الرزاق حمد الله عن مستواه وأيضًا غيابه بسبب الإصابة أثر بشكل كبير على الجانب الهجومي.

عبد الله الحمدان يعد من أهم العناصر الشابة الصاعدة في الكرة السعودية خلال السنوات الماضية، حيث يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وانضم لصفوف المنتخب السعودي الأول مؤخرًا، ليصبح واحدًا من أهم العناصر على الساحة السعودية خلال الفترة الماضية، مما يزيد رغبة العديد من الأندية للحصول على خدماته، في مقدمتهم الهلال والنصر.

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ما هي الوجهة الأنسب لعبد الله الحمدان، ومن سيستفيد أكثر منه فنيًا وتكتيكيًا داخل الملعب؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

يمتلك نادي الهلال في مركز المهاجم لاعبان فقط، وهما الفرنسي بافيتمبي جوميس واللاعب صالح الشهري، بالإضافة إلى قدرة اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو على اللعب في هذا المركز، ولكن يتم الاعتماد عليه في مركزي الجناح والمهاجم المتأخر.

وهو الأمر الذي يشير إلى أن نادي الهلال يحتاج إلى مهاجم آخر لتدعيم خط الهجوم بالفريق الأزرق، في ظل تذبذب مستوى الفرنسي بافيتمبي جوميس، وأيضًا عدم إشراك الشهري بشكل أساسي.

أما على الجانب الفني، سيضيف الحمدان الكثير لخط هجوم الهلال على مدار السنوات المقبلة، حيث سيكون هو مستقبل هجوم الزعيم، خاصة وأنه سيكون أصغر لاعب في هذا المركز بصفوف الفريق الأزرق.

وسيمنح الحمدان الجهاز الفني للزعيم مرونة تكتيكية رائعة، وسيتمكن الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، من اللعب بأكثر من طريقة، أبرزها اللعب بثنائي هجومي يضم جوميس والحمدان، وقد ينضم لهما فييتو ليتم اللعب بثلاثي في هذا المركز.

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ويضم النصر ضمن صفوفه 3 لاعبين في مركز المهاجم، وهم المغربي عبد الرزاق حمد الله "30 عامًا"، ورائد الغامدي "26 عامًا"، وفراس البريكان "20 عامًا".

بالرغم من امتلاك النصر 3 لاعبين في مركز الهجوم، ولكن غياب عبد الرزاق حمد الله أظهر أنه لا يوجد بديل له، وانضمام الحمدان قد يستطيع أن يعوض غيابه في أي وقت بالموسم.

ولكن سيكون في منافسة شرسة بينه وبين الثنائي رائد الغامدي وفراس البريكان، ولكن سينافس الأخير على التواجد بهجوم العالمي خلال السنوات المقبلة، لأن البريكان يصغره بعام واحد فقط.

على المستوى التكتيكي والفني، انضمام الحمدان لن يضيف شيئًا بشكل كبير، خاصة وأن النصر يمتلك بصفوفه لاعب به نفس مواصفاته وهو فراس البريكان، ليكون منافسًا شرسًا له.