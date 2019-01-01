منافس سعودي جديد لأُحد في مفاوضات مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يدخل حسابات أكثر من نادي سعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

ظهر نادي جديد في المنافسة على ضم مؤمن زكريا لاعب الأهلي الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن أصبح أقرب للرحيل عن القلعة الحمراء.

وخرج زكريا بشكل كبير من تشكيل الأهلي الأساسي بعد وصول المدرب الجديد مارتن لاسارتي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، أن الفتح السعودي طلب التعاقد مع مؤمن زكريا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكشفت التقارير أن الفتح عرض الحصول على خدمات لاعب الأهلي مقابل 200 ألف دولار على سبيل الإعارة حتى أخر الموسم.

وكان نادي أحد قد دخل في مفاوضات مع الأهلي في الفترة الأخيرة لضم مؤمن زكريا، على سبيل الإعارة أيضًا حتى نهاية الموسم.

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وجاء تحرك إدارة نادي الفتح، بعد تمسك فتحي الجبال، المدير الفني للفريق بضم مؤمن زكريا، خاصًة أنه يعلم إمكانياته.