منافس السعودية | ليفاندوفسكي ونجم الشباب ضمن قائمة بولندا في المونديال

رفاق نجم برشلونة يقعون في المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022

كشف تشيسلاف ميشنيفيتش؛ المدير الفني لمنتخب بولندا، النقاب عن قائمة فريقه التي ستخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022.

بولندا تنافس في الحدث العالمي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الأرجنتين والمكسيك والسعودية.

وشهدت قائمة تشيسلاف وجود روبرت ليفاندوفسكي؛ نجم برشلونة الإسباني، بجانب جريجوري كريتشوفياك؛ نجم الشباب السعودي.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني (يوفنتوس) - لوكاس سكوروبسكي (بولونيا) - بارتلومي دراجوفسكي (سبيتزا).

خط الدفاع: كاميل جليك (بينيفينتو) - بارتوش بيريزينسكي (سامبدوريا) - جان بيدناريك (أستون فيلا) - ماتي كاش (أستون فيلا) - روبرت جومني (أوجسبورج) - آرثر جيدرزيتشيك (ليجيا وارسو) - جاكوب كيويور (سبيزيا) - ماتيوز فيتيسكا (كليرمونت).

Selekcjoner reprezentacji Polski - Czesław Michniewicz ogłosił listę zawodników powołanych na turniej finałowy mistrzostw świata w Katarze. 🏆🇵🇱



Biało-czerwoni w fazie grupowej zagrają z: Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. ⤵️#KierunekKatar pic.twitter.com/LuQBdaTn6K — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 10, 2022

خط الوسط: نيكولا زالوسكي (روما) - كريستيان بيليك (برمنجهام سيتي) - برزيمسلاف فرانكوفسكي (لانس) - كامل جروسكي (بوجو شتشيتسين) - ياكوب كامينسكي (فولفسبورج) - جريجوري كريتشوفياك (الشباب السعودي) - داميان زيمانسكي (أيك أثينا) - سيباستيان شيمانسكي (فينورد روتردام) - بيوتر زيلينسكي (نابولي) - سيمون زوكوفيسكي (فيورنتينا).

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - أركاديوش ميليك (يوفنتوس) - كريستوف بياتيك (ساليرنيتانا) - كارول شويدرسكي (شارلوت).