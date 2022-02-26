منافسة إسبانية ألمانية .. برشلونة يزاحم بايرن ميونخ حول ضم كريستنسن

يتطلع أندرياس كريستنسن إلى الرحيل بشكل متزايد عن تشيلسي في نهاية الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ارتباطه بالعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد تم الإبلاغ عن عدم رغبته في الانضمام إلى فريق إنجليزي آخر.

حيث من المتوقع أن يذهب اللاعب الدنماركي إلى الدوري الإسباني، بعد أن ارتبط اسمه بنادي برشلونة.

فرغبة كريستنسن بالخروج خارج حدود إنجلترا تزيد من اهتمام برشلونة وبايرن ميونخ في ضم اللاعب، الناديين في القارة اللذان ارتبطا بجدية أكبر مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، لن ينضم كريستنسن إلى فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز بدافع الاحترام.

Andreas Christensen won’t consider any proposal from Premier League clubs to respect Chelsea. Barcelona and FC Bayern are both interested in signing him since January - still in talks. 🔵👀 #CFC



Barça have approached both Azpilicueta and Christensen. No full agreement yet. https://t.co/MmWGvQiCvY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2022

فيأمل برشلونة أن يتمكن من جذبه إلى الكامب نو في الصيف، حيث يعتبر الدفاع أحد المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى التحسين في البلوجرانا.

ويريد النادي الألماني أيضًا تعزيز صفوف دفاعه، بعد أن ارتبط اسمه بأنطونيو روديجر زميل أندرياس في البلوز من قبل.

ولكن مغالاة روديجر في طلباته المادية الخاصة تجعل من الصفقة شبه مستحيلة خصوصًا مع سياسة البايرن الصارمة، لذلك تتجه أنظار البافاري صوب زميله الدنماركي.

وكان قد أعرب النادي الكتالوني عن اهتمامه بالتعاقد مع سيزار أزبيليكويتا، وهو لاعب آخر لتشيلسي ينتهى عقده في الصيف، لكن كريستنسن هو اللاعب الأكثر احتمالًا للرحيل بمجرد انتهاء هذا الموسم.

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